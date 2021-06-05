1. Diyarbakır Kısa Film Festivali: Ödüller sahibini buldu

DİYARBAKIR (K24)

1’inci Diyarbakır Kısa Film Festivali, dün akşam kapanış galası gerçekleştirdi.

Kapanış galasına Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Yenişehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Mustafa Temel, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Oğurlu, Diyarbakır İş Kadınları Derneği Başkanı Reyhan Aktar, oyuncular, yönetmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

DİYARBAKIR VALİSİ KARALOĞLU: UZUN METRAJLI FİLM FESTİVALİ HEDEFİMİZ VAR

Gala gecesinin açılış konuşmasını yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, “Bu kente spor yakışıyor, sanat yakışıyor, kültür yakışıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde kentimizi sporla, sanatla, kültürle dünyanın gündemine taşıma gayretimiz var. Bu yıl kısa film festivalini yaptık inşallah seneye uzun metrajlı film festivali yapma hedefimiz var” dedi.

Festival Direktörü ve Diyarbakır Kültür Sanat ve Sinema Derneği Başkanı Serhat Gönen de yaptığı kısa konuşmada festivalin yaşam bulmasında emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

BELGESELDE EN İYİ FİLMİ CUMARTESİ ANNELERİ’Nİ ANLATAN FİLME VERİLDİ

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde 1-4 Haziran tarihleri arasında düzenlenen festivalde jüri üyeleri, belgesel, kurmaca kategorisinde değerlendirme yaptı.

Belgesel jüri özel ödülü yönetmenliğini Batuhan Kur’un “Kurbağa Avcıları”na, En İyi Senaryo Ödülü Osman Çakır’ın yönettiği “Acil Çırak Aranıyor”a, En İyi Yönetmen Ödülü Tolunay Tekmek’in yönettiği “Pembe Kimlik”e, En İyi Film Ödülü Volkan Güney Eker’in Cumartesi Anneleri’nin hikayesini anlatan “Bıraktığın Yerden” filmine verildi.

KURMACADA KÜRTÇE FİLME ÜÇ ÖDÜL

Kurmaca kategorisinde ise En İyi Oyuncu Ödülü “Barê Gıran – Ağır Yük” filmiyle Adil Abdurrahman’a ve “Dibîm Baran Li Ser Bajar Dibarim – Yağmur Olup Şehre Düşüyorum” filmiyle Ramazan Ergin’e verildi. Jüri Özel Ödülü Gökhan Gönen “Avarya”ya, En İyi Senaryo Ödülü Hatice Aşkın’ın “APP” filmine, En İyi Yönetmen Ödülü Necdet Yiğit’in “Tarî – Karanlık” filmine, En İyi Film Ödülü “Dibîm Baran Li Ser Bajar Dibarim – Yağmur Olup Şehre Düşüyorum” filmine verildi.

En İyi Kurgu Ödülü “Dibîm Baran Li Ser Bajar Dibarim - Yağmur Olup Şehre Düşüyorum” filmine verildi. Bu film, jüriden toplam üç ödül almış oldu.

Ayrıca En İyi Müzik Ödülü “Avarya” filmine, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü “Karganın Aşınmış Gagası” filmine, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü “Sonsuz”, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü “Servis” ve “Karganın Aşınmış Gagası” filmine verildi.

DİKAD’DAN ÖZEL ÖDÜL

Diyarbakır İş Kadınları Derneği (DİKAD), kendi özel jürisiyle 20 film arasında kadın temalı YAYLACI filmine özel ödül verdi. DİKAD Başkanı Reyhan Aktar, ödülü YAYLACI belgesel filminin yönetmeni Fatih Ertekin’e takdim etti.

Festivalin açılış galasında sinema oyuncusu Ali Sürmeli’ye Ahmet Arif adına, Suna Yıldızoğlu’na da Sami Hazinses adına “Emek Ödülü” verildi. Festival Komitesi, totalde 17 ödül vermiş oldu.