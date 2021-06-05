Kerkük’te tanımlanamayan hastalık: 40 çocuğun saçları döküldü

KERKÜK (K24)

Kerkük’ün Dubiz ilçesine bağlı Kef köyünde görülen nadir hastalık nedeniyle 40 çocuğun saçları tamamen döküldü. Köy sakinleri, hastalığın sebebinin çevre kirliliği olduğunu söylüyor.

Köyün camisinden hoparlöründen yapılan anonslarla, hastalığa yakalanan kişiler toplantıya çağırıldı. Çağrı üzerine toplanan kişilerden çoğunun çocuk olduğu görüldü.

K24’e konuşan çocuklardan biri, “Diğer çocukların saçları var, bizim yok. Bunu görünce çok üzülüyoruz. Köyümüzün doğası çok kirli ve sebebinin bu olduğu söyleniyor. Doktor gelip bizi tedavi etsin istiyoruz. Kız kardeşimin de benim gibi saçları döküldü. Durumumuz kötü, tedavi edilemiyoruz” dedi.

Petrol yataklarıyla çevrili Kef köyünde lağım ve hayvan dışkısı kokusu dört bir yanı sarmış. Hastalığın sebeplerinden birinin de bu olduğu söyleniyor.

İlk başta 2 kişi hastalığa yakalanmış, daha sonra vaklar artmaya başlamış. Sakat doğan bazı bebekler ise kısa süre sonra hayatını kaybetmiş.

K24’e konuşan köy sakinlerinden Mahmud Şehab, bir sağlık ekibinin köye gelip araştırma yapmasını ve hastaları da tedavi etmesini istediklerini dile getirdi.

Dubiz Çevre Koruma Örgütü Sorumlusu Helo Xazi de hastaların bir an önce tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.