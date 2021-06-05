Politika

Başbakan: PKK’nin Peşmerge’ye saldırısını şiddetle kınıyorum

Başbakan Mesrur Barzani, PKK’nin Peşmerge Güçleri’ne yönelik saldırısını şiddetle kınadı.
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Başbakan Mesrur Barzani'nden PKK'ye sert tepki
Başbakan Mesrur Barzani'nden PKK'ye sert tepki
kürdistan Mesrur Barzani PKK Peşmerge Güçleri

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, PKK tarafından düzenlenen ve 5 Peşmerge’nin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Başbakan, “PKK’nin bugün Peşmerge’ye düzenlediği saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kürdistan Parlamentosu ve siyasi taraflardan, bu ihlale karşı birlik olmalarını talep ediyorum” dedi.

5 şehidin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunan Başbakan, yaralılara da acil şifalar diledi.

PKK unsurlarının bu sabah Duhok’un Amedi ilçesi sınırlarındaki Metina Dağı’nda göreve giden Peşmerge mühendis timine düzenlediği saldırıda 5 Peşmerge şehit düştü, 4 Peşmerge de yaralandı.

Peşmerge Bakanlığı ve yetkililer, saldırıda roket ve diğer bazı ağır silahların kullanıldığını açıkladı.

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