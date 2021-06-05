Serbest Lezgin: PKK’liler Peşmerge’ye yakın mesafeden ağır silahlarla saldırdılar

DUHOK (K24)

PKK unsurlarının Amedi’de Peşmerge Güçleri’ne düzenlediği saldırıda 5 Peşmerge şehit düştü, 4 Peşmerge de yaralandı.

PKK’nin Peşmerge Güçleri’ne yönelik saldırısıyla ilgili olay yeri yakınlarında basın açıklaması yapan Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, “PKK mensupları ile Türkiye arasındaki savaş Kürdistan Bölgesi topraklarında devam ediyor” dedi.

Peşmerge Güçleri’nin köylerin boşalmasını engellemeye ve köylülerin zarar görmemesi için çaba sarf ettiğini vurgulayan Lezgin, “Peşmerge Güçleri vatandaşlarımızın huzurunun sağlanması için bölgede asayişi sağlanmaktadır” ifadelerini kulandı.

PKK mensuplarının ağır silahlarla Peşmerge’ye saldırdığı bilgisini veren Lezgin, “Ne yazık ki söz konusu saldırı sonucu kayıplarımız oldu. 5 Peşmerge şehit oldu ve 5-6 yaralımız var. Saldırı sonrası çıkan çatışmada 2 PKK mensubu da öldü” şeklinde onuştu.

Lezgin, şunları kaydetti:

“Bu saldırı şunu gösteriyor ki PKK, Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi topraklarında karakollarını artırmasından ve buraları işgal etmesinden memnun. Fakat onlar Peşmerge’nin halkın güvenliğini sağlamasından hoşnut değil. Bu saldırı ilk değil. Daha önce de Sidekan’da, Zaho’da, Amedi’de ve başka yerlerde Peşmerge Güçleri’ne saldırılar gerçekleşti.”

“Kürdistan Bölgesi bu gayrimeşru savaşın kurbanı edilmek isteniyor” diyen Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, “Peşmerge Güçleri, asayişi sağlamak için Metina bölgesinde bulunuyordu. PKK mensupları çok yakın bir mesafeden Peşmerge Güçleri’ne saldırdı” dedi.

Öte yandan PKK medyası da PKK'lilerin Peşmerge'ye ateş açtığını bildirdi.