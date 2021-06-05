Peşmerge İşleri Komisyonu: Savaşınızı kendi topraklarınıza taşıyın

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu Peşmerge İşleri Komisyonu, PKK’nin bugün Duhok’un Amedi ilçesi kırsalında düzenlediği ve 5 Peşmerge’nin şehit düştüğü, 4 Peşmerge’nin de yaralandığı saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

9 kişilik Peşmerge timinin, bölgede bomba imha ekibi olarak görev yaptığı ve Metina Dağı’nda halkın güvenliğini sağlamak amacıyla görevde olduğu sırada saldırıya uğradığı belirtilen açıklamada, “Peşmerge aracına saldırı düzenlenmiş ve saldırıdan kurtulmak üzere üslerine dönmeye çalışan Peşmergeler maalesef PKK pususuna düşmüştür” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Peşmerge İşleri Komisyonu olarak bu saldırıyı lanetliyor ve kınıyoruz. Şehit ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Yıllardır PKK, Türkiye devletiyle savaş bahanesiyle Kürdistan Bölgesi için tehlike oluşturuyor. Defalarca bu bölgenin evlatlarını şehit etmiştir. Diğer yandan Kürdistan Bölgesi’nin yüzlerce köyünün boşalmasına ve yıkılmasına sebep olmuştur.

Bir kez daha savaşlarını Türkiye topraklarına taşımalarını ve Kürdistan Bölgesi’nin kazanımları ve egemenliği üzerinde tehlike oluşturmamalarını talep ediyoruz. Bölge sınırlarına saygı duyulmalı, Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik ve istikrarı tehlikeye atılmamalıdır. Kürt’ün kanı Kürt’ün eliyle dökülmemeli. Bu yüzden Türkiye ile PKK sorununun barışçıl şekilde çözülmesini, çözüm bulunmaması durumunda da sorunu Türkiye topraklarına sonuçlandırmalarını talep ediyoruz.”