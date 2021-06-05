Politika

İngiltere Başkonsolosu’ndan PKK saldırısına kınama

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu James Thornton, PKK’nin Peşmerge Güçleri’ne yönelik saldırısını kınadı.
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James Thornton
James Thornton
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ERBİL (K24)

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu James Thornton, PKK tarafından düzenlenen ve 5 Peşmerge’nin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Saldırıyı kınadığını belirten İngiliz Başkonsolos, şunları kaydetti:

“Bugün PKK tarafından Peşmerge'ye düzenlenen, 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimi iletiyorum.”

PKK unsurlarının bu sabah Duhok’un Amedi ilçesi sınırlarındaki Metina Dağı’nda göreve giden Peşmerge mühendis timine düzenlediği saldırıda 5 Peşmerge şehit düştü, 7 Peşmerge de yaralandı.

Peşmerge Bakanlığı ve yetkililer, saldırıda roket ve diğer bazı ağır silahların kullanıldığını açıkladı.

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