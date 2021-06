İngiltere Başkonsolosu’ndan PKK saldırısına kınama

ERBİL (K24)

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu James Thornton, PKK tarafından düzenlenen ve 5 Peşmerge’nin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Saldırıyı kınadığını belirten İngiliz Başkonsolos, şunları kaydetti:

“Bugün PKK tarafından Peşmerge'ye düzenlenen, 5 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimi iletiyorum.”

I condemn the PKK attack on the Peshmerga today that left five dead and several injured, and I send my condolences to the families of the victims.