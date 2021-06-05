Kürdistan Bölgesi Başkanlığı: PKK’nin davranışlarına bir sınır konulmalı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, PKK tarafından düzenlenen ve 5 Peşmerge’nin şehit düştüğü saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“Saldırıyı şiddetle kınıyoruz” denilen açıklamada, şehitlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

PKK’nin 30 yıldan bu yana Kürdistan Bölgesi vatandaşları için sorun yarattığı ifade edilen açıklamada, “PKK’nin daha fazla sorun çıkarmaması, Kürdistan Bölgesi’ndeki huzur, güvenlik ve istikrarı bozmaması ve çatışmalar yüzünden boşaltılmış bölgelerin yeniden inşası için PKK'nin Kürdistan Bölgesi'ne yönelik davranışlarına bir sınır konulmalı” ifadelerine yer verildi.

PKK’nin Kürdistan Bölgesi yasalarına ve idaresine hiçbir şekilde saygı duymadığı vurgulanan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve istikrarını saldırı ve tehdit altına almaya devam ediyorlar” değerlendiğrilmesinde bulunuldu.

Kürdistan Bölgesi topraklarının çatışma alanı olmadığını yineleyen ve PKK’yi uyaran Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu tür saldırıların ve kargaşa çıkarmanın hiçbir tarafa herhangi bir yararı yok. PKK, silahlı güçlerini Kürdistan Bölgesi sınırlarından uzak tutmak suretiyle, Kürdistan Bölgesi’nin statüsü, idaresi ve sınırlarına saygı duymalıdır. Kürdistan Bölgesi topraklarının, PKK’nin komşu ülkelere saldırılar düzenlediği bir alan olarak görülmesi kabul edilemez. Federal Irak hükümeti de bu sorun karşısında görev ve sorumluluklarını getirmelidir.”

PKK unsurlarının bu sabah Duhok’un Amedi ilçesi sınırlarındaki Metina Dağı’nda göreve giden Peşmerge mühendis timine düzenlediği saldırıda 5 Peşmerge şehit düştü, 7 Peşmerge de yaralandı.

Peşmerge Bakanlığı ve yetkililer, saldırıda roket ve diğer bazı ağır silahların kullanıldığını açıkladı.