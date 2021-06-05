Hükümet Sözcüsü: Peşmerge’ye saldırı, Kürdistan halkına saldırıdır

ERBİL (K24)

Hükümet Sözcüsü Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, PKK tarafından düzenlenen ve 5 Peşmerge’nin şehit düştüğü saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

“Maalesef bugün PKK Amedi ilçesinde düzenlediği pusu sonucunda 5 Peşmerge şehit oldu, çok sayıda Peşmerge de yaralandı” diyen Cotyar Adil, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti saldırıyı şiddetle kınıyor. Kürdistan halkı ve Kürdistan Bölgesi artık PKK’nin yanlış politikalarına kurban verilmesine izin vermeyecektir. PKK’nin bölgemize maddi ve manevi herhangi bir zarar vermesine müsaade edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

“Peşmerge Güçlerine yapılan saldırıyı bütün Kürdistan halkına yönelik bir saldırı olarak görüyoruz” ifadelerini kullanan Hükümet Sözcüsü, “ Peşmerge Güçleri, Kürdistan Bölgesi’nin topraklarını ve vatandaşlarını en iyi şekilde savunmaya devem edecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Cotyar Adil, saldırıda şehit olan Peşmergelerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

PKK unsurlarının bu sabah Duhok’un Amedi ilçesi sınırlarındaki Metina Dağı’nda göreve giden Peşmerge mühendis timine düzenlediği saldırıda 5 Peşmerge şehit düştü, 7 Peşmerge de yaralandı.

Peşmerge Bakanlığı ve yetkililer, saldırıda roket ve diğer bazı ağır silahların kullanıldığını açıkladı.