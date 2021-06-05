Kürdistan Parlamentosu’ndan PKK ve Türkiye’ye çağrı

ERBİL (K24)

Kürdistan Parlamentosu, PKK tarafından düzenlenen ve 5 Peşmerge’nin şehit düştüğü saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Kürdistan Parlamentosu olarak, Amedi bölgesinde PKK’nin kurduğu tuzak sonucu 5 kahraman Peşmerge’nin şehit olmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Başı dik şehit ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyor” denildi.

“Kürdistan Parlamentosu, hangi türden olursa olsun tüm savaş seçeneklerini reddediyor” denilen açıklamada, “Çelişkili tarafların kendi savaşlarını Kürdistan Bölgesi sınırlarından uzak tutmalarını talep ediyoruz. Tüm tarafların Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğine saygı duyarak, başka ülkelerin askerlerinin gelmesine gerekçe olmaması gerektiğini vurguluyoruz” ifadelerine verildi.

Kürdistan Bölgesi’nin savaş ve hesaplaşma alanı olarak görülmesinin kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, Kürdistan Bölgesi vatandaşlarının ve doğasının tehlikeye atılmasına tepki gösterildi.

PKK ve Türkiye çağrıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“PKK ve Türkiye’nin, kendi savaş ve kargaşalarını Kürdistan Bölgesi’nden uzak tutmalarını, barışçıl ve siyasi çözüm seçeneğini değerlendirerek, Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın egemenliğine saygı duymalarını talep ediyoruz.”

PKK unsurlarının bu sabah Duhok’un Amedi ilçesi sınırlarındaki Metina Dağı’nda göreve giden Peşmerge mühendis timine düzenlediği saldırıda 5 Peşmerge şehit düştü, 7 Peşmerge de yaralandı.

Peşmerge Bakanlığı ve yetkililer, saldırıda roket ve diğer bazı ağır silahların kullanıldığını açıkladı.