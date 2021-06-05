Türkiye’de son 24 saatte 92 ölüm, 6 bin 126 vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik Covid-19 verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 92 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 068’e yükseldi.

216 bin 156 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, günlük hasta sayısı 542 olarak kaydedildi.

Ağır hasta sayısı 1147 oldu, 7 bin 161 kişinin Covid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen hasta sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi.

Toplam test sayısı 55 milyon 250 bin 625'e ulaştı, vaka sayısı 5 ise milyon 282 bin 594’e çıktı.

Ayrıca, haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2.8, yatak doluluk oranı yüzde 49.9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27.6, ortalama temaslı tespit süresi 7.5 saat ve filyasyon oranı yüzde 99.9 olarak kayda geçti.