Duhok Valisi’nden PKK’ye sert tepki

DUHOK (K24)

Duhok Valisi Ali Teter, PKK tarafından düzenlenen ve 5 Peşmerge’nin şehit düştüğü saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

PKK'nin Peşmerge’ye yönelik saldırısını şiddetle kınadığını ifade eden Teter, PKK unsurlarının Kürdistan Bölgesi'ni terk etmeleri gerektiğini belirtti.

Duhok Valisi, şehitlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

PKK’nin Kürdistan Bölgesi’nin yıkımına sebep olmaması gerektiğini vurgulayan Ali Teter, “PKK’nin Kürdistan Bölgesi’ni terk ederek, kendi alanı olarak gördüğü bölgelere gitmesini istiyoruz. Kürdistan halkının yaşadığı acıların artık son bulması gerekiyor. PKK, Kürdistan Bölgesi'nin yıkımına sebep olmamalıdır" dedi.

PKK unsurlarının bu sabah Duhok’un Amedi ilçesi sınırlarındaki Metina Dağı’nda göreve giden Peşmerge mühendis timine düzenlediği saldırıda 5 Peşmerge şehit düştü, 7 Peşmerge de yaralandı.

Peşmerge Bakanlığı ve yetkililer, saldırıda roket ve diğer bazı ağır silahların kullanıldığını açıkladı.