Erbil Valisi: PKK Kürdistan Bölgesi’nin huzurunu tehlikeye atmayı sürdürüyor

ERBİL (K24)

Erbil Valisi Umed Xoşnaw, PKK tarafından düzenlenen ve 5 Peşmerge’nin şehit düştüğü saldırıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Peşmerge Güçleri'ne yönelik saldırıyı tüm Kürdistan halkına bir saldırı olarak gördüklerini belirten Umed Xoşnaw, PKK’nn bu tür davranışlarının sınırlandırılması gerektiğini belirtti.

Saldırıyı haberi karşısında büyük bir üzüntü yaşadığını belirten Xoşnaw, “PKK’nin saldırısını şiddetle kınıyoruz. PKK sürekli olarak Kürdistan Bölgesi ve vatandaşlarının huzurunu ve güvenliğini tehlikeye atıyor” dedi.

Erbil Valisi, şehit Peşmergelerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

PKK unsurlarının bu sabah Duhok’un Amedi ilçesi sınırlarındaki Metina Dağı’nda göreve giden Peşmerge mühendis timine düzenlediği saldırıda 5 Peşmerge şehit düştü, 7 Peşmerge de yaralandı.

Peşmerge Bakanlığı ve yetkililer, saldırıda roket ve diğer bazı ağır silahların kullanıldığını açıkladı.

Kürdistan Bölgesi yetkilileri yaptıkları açıklamalarla saldırıya sert tepki gösterirken, Kürdistan Bölgesi’nin egemenliğine saygı duyulması gerektiğini kaydetti.