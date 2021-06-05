Hollanda, DAİŞ'li vatandaşını Rojava’dan aldı

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Hollandalı kamu yayın kuruluşu NOS'taki habere göre, Hollanda'nın Suriye Özel Temsilcisi Emiel de Bont ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililerin de bulunduğu heyet dün akşam Rojava’ya ulaştı.

Haberde, Hollanda heyetinin, İlham B. isimli Hollanda vatandaşı ve iki çocuğunun yanı sıra anne-babası bilinmeyen bir çocuk olmak üzere 4 kişiyi, Kamışlo kentinde bu sabah teslim aldığı belirtildi.

Bu kişilerin Rojava’nın Haseke kentinde Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) ait bir kampta kaldığı kaydedildi.

Teslim alınan 4 kişinin, Hollanda'nın Erbil Konsolosluğu’na götürüldüğü aktarıldı.

Özel Temsilci De Bont, düzenlediği basın toplantısında, "Buraya, Hollanda Mahkemesinin kararını icra etmek üzere küçük bir grubu Hollanda'ya götürmek için geldik" dedi.

Hollanda'da Lahey Mahkemesi, Kasım 2019'da verdiği kararında hükümetin Rojava’daki gözaltı kamplarında bulunan DAİŞ'lilerin çocuklarının hızla geri getirilmesi için her türlü çabayı göstermesi gerektiğine karar vermişti.

Fakat üst mahkeme bu kararı bozmuş ve Haziran 2020'de Hollanda Yüksek Mahkemesi, üst mahkemenin bozma kararını onayarak hükümetin DAİŞ'e katılan kadınları ve çocuklarını Hollanda'ya geri getirme yükümlülüğü olmadığına karar vermişti.