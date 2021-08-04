Anket: İşte oy oranlarında son durum

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Aksoy Araştırma, “Türkiye Gündemi Temmuz 2021 Araştırması” anket sonuçlarını açıkladı.

Mobil panel yöntemiyle yapılan araştırmada, yüzde 95 güven aralığında yüzde 3 hata payı ile 1067 görüşme gerçekleştirildi.

Ankete göre "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusuna seçmenlerin yüzde 27,4'ü AK Parti, yüzde 24,2'si CHP, yüzde 12,0'si İYİ Parti, yüzde 7,1'i ise MHP dedi.

Kararsız seçmenin oyu dağıtıldığında AK Parti ve MHP 40,3, CHP ve İYİ Parti'nin oy oranı ise 41,6 oldu.

"Sizce olası bir seçimde hangi ittifak daha çok oy alacaktır?" sorusuna, ankete katılanların 57,8'i Millet İttifakı, yüzde 42,2'si Cumhur İttifakı yanıtını verdi.

Ankete katılanlar, en önemli sorun olarak sırasıyla ekonomiyi, yeni tip coronavirüs salgınını yolsuzluğu, hukuk, eğitim ve terörü görüyor.

Türkiye'nin gidişatı ankete katılanlara göre 'kötü'. Türkiye'nin kötüye gittiğini düşünenlerin oranı yüzde 61,7.

Araştırmaya göre ankete katılanların yüzde 53'ü parlamenter sisteme dönüşü savunuyor. “Başkanlık sistemini seçerim” diyenlerin oranı yüzde 29,0.

Ankete katılanlara Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu da soruldu. Katılımcıların yüzde 54'ü ekonominin “berbat durumda” olduğunu söyledi.