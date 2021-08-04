Allavi’den ABD ve İran’a: Irak’ın işlerine karışmayı bırakın

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Eski Irak Başbakanı ve Irak Ulusal Koalisyonu lideri İyad Allavi, 10 Ekim’de gerçekleşecek erken seçimlerde Iraklıların kendi kararını vermesi gerektiğini kaydederek, Washington ve Tahran’ın Irak’ın işlerine karışmayı bırakmaları gerektiğini söyledi.

Elaph’ta yer alan habere göre, Eski Irak Başbakanı İyad Allavi, 2005 yılındaki senaryonun tekrarlanması ihtimalinin söz konusu olduğunu belirterek, o süreçte tüm mevki ve makamların mezhepsel dağılıma göre bölüştürülmesinin istendiğini hatırlattı.

Zamanında Iraklıları uyardığını ve ülkenin mezhepçiliğe doğru gittiğini söylediğini kaydeden Allavi, “Maalesef bugün açık sözlülükle bunu açıklıyorum: Onlar hangi seçimlerden bahsediyor? Hangi kara ve kapalı ufka doğru adım atıyorlar? Irak’ın çok zor durumda olduğunu, Irak halkının çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini görüyoruz. Acaba Irak liderleri mi ülkenin daha kötüleşmesi için böyle yapıyor, Irak’ın daha çok viraneleşmeye gitmesini mi istiyorlar” dedi.

“Akıl ve mantıkla düşünüldüğünde Irak iç savaşa doğru gidiyor” diyen Allavi, Irak’taki çatışmaların kötü bir şekilde yükseldiğini ifade etti.

“ABD ve İran hangi seçimlerden bahsediyorlar” diyen Allavi, AD ve İran’ın Irak’ın işlerine karışmayı bırakmasını isteyerek, Iraklıların kendi geleceklerine yönelik kararını vereceğini bildirdi.