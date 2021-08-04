Politika

Parlamento heyetinden Peşmerge cephelerine ziyaret

Kürdistan Parlamentosu Peşmerge İşleri Komisyonu, Duhok’taki Peşmerge cephelerini ziyaret etti.
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kürdistan Peşmerge Duhok Kürdistan Parlamentosu

HABER MERKEZİ

Kürdistan Parlamentosu Peşmerge İşleri Komisyonu, Duhok’taki Peşmerge cephelerini ziyaret etti.

Kürdistan Parlamentosu Peşmerge İşleri Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, yakından bilgi edinmek ve sorunları incelemek üzere komisyon heyetinin Duhok’taki bazı cepheleri ziyaret ettiği belirtildi.

Heyette parlamentodaki Peşmerge İşleri Komisyon Başkanı Reving Hirori, Osman Sideri, Rizgar Muhammed, Ebubekir Heldani ve Said Herki’den oluşan milletvekili ve komisyon üyeleri yer aldı.

Açıklamada, Duhok sınırları içerisindeki Ninova Ovası Cephesi, Teleskof, Naweran ve Dicle’nin Batısı cephelerinin ziyaret edildiği ve cephe komutanlarıyla görüşüldüğü bildirildi.

Görüşmelerde cephelerin durumları ve sorunlar konuşulurken, parlamento heyetinin Peşmerge’nin yaşadığı sorunların çözümü için hükümet yetkilileriyle iletişimi yoğunlaştıracağını söylediği ifade edildi.

 

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