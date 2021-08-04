Covid-19: ABD’de ölü ve vaka sayılarındaki artış sürüyor

HABER MERKEZİ

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 243 bin 495'e ulaştı.

Son 24 saatte ölenlerin sayısı 571 artarak 614 bin 329'a çıktı.

California, 3 milyon 997 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 172 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 634 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 598 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 670, Texas'ta ise 53 bin 395 olarak kayıtlara geçti.

YETİŞKİN NÜFUSUN YÜZDE 70'İ EN AZ BİR DOZ COVID-19 AŞISI OLDU

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 70'i en az bir doz Covid-19 aşısı oldu.

192 milyon 120 binden fazla kişiye ilk doz, 165 milyon 81 binin üzerinde kişiye ikinci doz Covid-19 aşısı yapıldı.

COVID-19 GÖRÜLENLERİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNU AŞI OLMAYAN GENÇLER OLUŞTURUYOR

The New York Times'ın haberine göre, ABD genelindeki Covid-19 tedavi merkezlerinde görevli doktorlar, Delta varyantıyla salgına yakalanarak hastaneye kaldırılan kişilerin yaş grubunun, geçen yıla göre farklı olduğunu belirtti.

Doktorlar, son dönemlerde 20-30 yaş grubundaki gençlerin salgından daha fazla etkilendiğini ve bunlardan bir kısmının obezite, diyabet ve tansiyon gibi kronik hastalıklarının da bulunmadığını ileri sürdü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, ocak ayında hastaneye kaldırılanların yarısından fazlasını 65 yaş ve üstündeki kişiler oluştururken, bu oran 50 yaş altında ise yüzde 22 olarak açıklanmıştı.

Ancak son veriler, yaşlıların oranının yüzde 15 civarına gerilediğini gösterirken, 18-49 yaş aralığındakilerde ise bu oran yüzde 41'e denk geliyor.

ABD'de 65 ila 74 yaş grubundakilerin yüzde 80'inin ikinci doz aşıları tamamlanırken, bu oran 18-39 yaş grubunda yüzde 40'ın altında bulunuyor.

Öte yandan uzmanlar, son zamanlarda Covid-19 görülenlerin yüzde 80'ininde Delta varyantının tespit edildiğini açıkladı.

ABD'Lİ DOKTORLARDAN "GENÇLER SALGINI DAHA AĞIR GEÇİRİYOR" UYARISI

ABD'li doktorlar, aşı olmayan gençlerin Delta varyantıyla salgını daha ağır geçirdiği ve daha kısa sürede durumlarının kötüleştiğini savundu.

Covid-19 aşılarının, Delta dahil tüm Covid-19 varyantlarına karşı etkili olduğu öne sürülürken, ABD genelinde enfekte olmasının ardından hastaneye kaldırılanların yaklaşık yüzde 97'sinin aşı olmayanlardan oluştuğu kaydediliyor.

Arkansas Üniversitesi Tıp Bilimleri Rektörü Dr. Cam Patterson, gözlemlerinin "daha genç ve daha sağlıklı insanların Delta varyantına daha önceki varyantlardan daha duyarlı olduğunu" öne sürdü.

Patterson, daha genç hastalarda daha hızlı hastanelik olma durumunun Delta'nın Arkansas'ta ortaya çıkmasıyla neredeyse aynı zamana denk geldiğini ileri sürdü.

Las Vegas'taki Üniversite Tıp Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi Direktörü Dr. Angie Honsberg ise genç hastalarının daha kısa sürede durumlarının kötüleştiğini iddia etti.

Springfield'deki CoxHealth Hastanesinde Yoğun Bakım Direktörü Dr. Terrence Coulter de hastanesindeki Covid-19 hastalarının önceki dalgaya göre daha genç kişilerden oluştuğunu ve durumlarının daha ağır seyrettiğini söyledi.

Dr. Coulter, hastaneye yatırılan birçok hastanın diyabet, obezite veya yüksek tansiyon gibi ciddi hastalık için risk faktörleri barındırmasına karşın bazı genç hastalarda bu risk faktörlerinin hiçbirinin bulunmadığına dikkati çekti.

New York Üniversitesi Grossman Tıp Fakültesinden Dr. Adam Ratner ise son dönemlerde maske kullanımındaki düşüş ve normale dönüşler nedeniyle geçen yıla göre salgının seyrinde farklılık oluştuğu yorumunu yapmasına karşın, "Yeni varyantın daha ciddi hastalıklara neden olup olmadığına dair henüz yeterli bir kanıt olduğunu düşünmüyorum" değerlendirmesine bulundu.

18 YAŞ ALTINDA BİR HAFTADA YÜZDE 84 ARTIŞ

Amerikan Pediatri Akademisince yapılan araştırmaya göre, ABD'de çocuklar ve gençler arasında Covid-19 salgını önceki haftaya kıyasla yüzde 84 arttı.

Verilere göre, geçen hafta ülke genelinde yaklaşık 72 bin çocuk ve genç Covid-19'a yakalandı.

Son birkaç ayda ülkedeki Covid-19 vakalarında düşüş görülmesine karşın Delta varyantının ardından enfekte sayısı ülkede tekrar artışa geçti.