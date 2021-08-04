Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 24 can kaybı

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 24 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 17 bin 13 Covid-19 testi yapılırken, 3 bin 172 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 749 kişi sağlığına kavuşurken, 24 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 522 bin 392 Covid-19 testi yapılırken, 244 bin 51 kişide virüs tespit edildi.

Şimdiye kadar 202 bin 729 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 858 kişi yaşamını yitirdi.

36 bin 464 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.