Covid-19: Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 24 can kaybı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 24 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 17 bin 13 Covid-19 testi yapılırken, 3 bin 172 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 749 kişi sağlığına kavuşurken, 24 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 2 milyon 522 bin 392 Covid-19 testi yapılırken, 244 bin 51 kişide virüs tespit edildi.
Şimdiye kadar 202 bin 729 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 858 kişi yaşamını yitirdi.
36 bin 464 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.