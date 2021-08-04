Türkiye’de 7 ilde 16 yangın devam ediyor: Milas için acil müdahale çağrısı

HABER MERKEZİ

Twitter hesabından açıklama yapan Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülkede günlerdir devam eden orman yangınlarının durumuna ilişkin grafikli bir paylaşım yaptı.

Pakdemirli, 33 ilde çıkan 167 orman yangınının kontrol altına alındığını, 7 ilde 16 yangının ise halen devam ettiğini bildirdi.

Pakdemirli'nin verdiği bilgilere göre; Adana'daki 24 yangından 1'i, Antalya'daki 21 yangından 2'si, Aydın'daki 2 yangında 1'i, Denizli'deki 6 yangından 2'si, Hatay'daki 5 yangından 1'i, Isparta'daki 3 yangından 2'si, Muğla'daki 14 yangından 7'si hâlâ devam ediyor.

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI: DUMANDAN TERMİK SANTRALİN BACASINI DAHİ GÖREMİYORUZ

Bu arada Twitter hesabından açıklama yapan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, termik santralin de bulunduğu ilçeye bağlı Türkevleri Mahallesi'nde orman yangının etkili olduğunu bildirdi.

Tokat, havadan müdahale çağrısı yaptı.

KEMERKÖY TERMİK SANTRALİ'NE ÇOK YAKIN BİR ALANDA ALEVLER YENİDEN YÜKSELDİ

Milas Belediyesi, sabah saatlerinde kontrol altına alınan Kemerköy Termik Santrali yakınlarındaki orman yangının yeniden başladığını bildirdi.

Belediye sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Termik santral ilk defa böylesine tehdit altında" ifadelerini kullandı.

MANAVGAT'IN KIZILDAĞ MAHALLESİ'NDE TAHLİYELER BAŞLADI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu, Manavgat ilçesine bağlı Kızıldağ Mahallesi'nde tahliyelerin başladığını duyurdu.

Belediye, tahliye işlemlerinin tüm mahallede yürütüldüğünü söyledi.

Bu arada AFAD'dan yapılan açıklamada, yangın bölgesine şu ana kadar toplam 62,5 milyon lira yardım yapıldığı bildirildi.

1759 kişiye barınma hizmeti verildiği belirtilen açıklamada, "Yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edilmiştir" denildi.

MANAVGAT'TAKİ YANGINI 12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÇIKARDIĞI BELİRLENDİ

Bu arada Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangını 12 yaşındaki M.A.T. adlı çocuğun çıkardığı tespit edildi. Gözaltına alınan çocuk, ifadesinde ormanı yaktığını kabul ederek, "Annem ve babam ayrılacaklarını söylediği için psikolojim bozulmuştu, kafamda ormanı yakma planım vardı” dedi.

Adli kontrol kararıyla serbest bırakılan M.A.T'nin yurda yerleştirilmesine hükmedildi.

2009 doğumlu olan ve Manavgat'ta ailesiyle birlikte oturan M.A.T. savcılıkta olayı şöyle anlattı:

"28 Temmuz tarihinde ablam ve kardeşim ile birlikte dayımlara kahvaltıya gittik. Saat 10.00 gibi eve geldik. Sonra saat 13.00-14.00 sıralarında dışarıya çıktım. Kafamda daha önceden annem ve babamın durumu nedeniyle ormanı yakma planım vardı. Mutfakta bulunan çekmeceden aldığım mavi renkli bir çakmak ile ormana gittim. Biz bu ormanda daha önceden hayvancılık yapmıştık. Bu sebeple ormanı biliyordum. Ormana gittiğimde yerde bulunan kurumuş çalılara etraftan biraz daha çalı ve kurumuş ot toplayarak çember haline getirdim ve elimdeki çakmakla orayı ateşe verdim. Beş dakika kadar orada kaldım. Yangın büyüdü.” (Kaynak:Ajanslar)