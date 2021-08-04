Konya’da 7 kişilik Kürt aileyi öldüren Mehmet Altun yakalandı

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Meram ilçesinde 30 Temmuz'da 7 kişilik Kürt aileyi hedef alan katliamla ilgili Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen Mehmet Altun’un Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi.

Katil zanlısı Mehmet Altun’un ilçeye bağlı Üçpınarlar Mahallesi'ndeki saklandığı arazide yakalandığı öğrenildi.

Dün de katliamla ilgili daha önce gözaltına alınan 14 kişiden 10’u tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında katil zanlısı Mehmet Altun’un eşi Z.A, babası İ.A, annesi İ.A. ve kız kardeşi A.K'nin de bulunuyor.

Konya'nın Meram ilçesinde Kürt aileyi hedef alan silahlı saldırıda üçü kadın 7 kişi öldürülmüştü.

Söz konusu saldırıda Yaşar Dedeoğulları, Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları hayatını kaybetmişti.