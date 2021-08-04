Politika

Konya’da 7 kişilik Kürt aileyi öldüren Mehmet Altun yakalandı

Konya’nın Meram ilçesinde 7 kişilik Kürt aileyi katleden Mehmet Altun’un yakalandığı bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
7 kişilik Kürt aileyi katleden Mehmet Altun yakalandı
7 kişilik Kürt aileyi katleden Mehmet Altun yakalandı
türkiye Konya Meram Kürt aile Dedeoğulları Mehmet Altun Katliam

HABER MERKEZİ

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Meram ilçesinde 30 Temmuz'da 7 kişilik Kürt aileyi hedef alan katliamla ilgili Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında olayın faili olduğu değerlendirilen Mehmet Altun’un Bozkır ilçesi kırsalında yakalandığı bildirildi.

Katil zanlısı Mehmet Altun’un ilçeye bağlı Üçpınarlar Mahallesi'ndeki saklandığı arazide yakalandığı öğrenildi.

Dün de katliamla ilgili daha önce gözaltına alınan 14 kişiden 10’u tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında katil zanlısı Mehmet Altun’un eşi Z.A, babası İ.A, annesi İ.A. ve kız kardeşi A.K'nin de bulunuyor.

Konya'nın Meram ilçesinde Kürt aileyi hedef alan silahlı saldırıda üçü kadın 7 kişi öldürülmüştü.

Söz konusu saldırıda Yaşar Dedeoğulları, Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları hayatını kaybetmişti.

mehmet altun
mehmet altun

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv