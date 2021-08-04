Sağlık

WHO’dan Covid-19’a karşı yeniden aşılanmanın geçici olarak askıya alınması çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Ghebreyesus, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yeniden aşılanmanın eylül sonuna kadar geçici olarak askıya alınması gerektiğini belirtti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Foto: WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus / Reuters
Foto: WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus / Reuters
dünya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus Coronavirüs Covid-19 aşıları

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 aşılarındaki gelişmeler hakkında değerlendirmede bulundu.

Ghebreyesus, “Etkisi olan herkesi, olimpiyat sporcularını, yatırımcıları, iş insanlarını, dini liderleri, aileler ve topluluklardaki her bir kişiyi, en az eylül sonuna kadar ek aşı dozlarını askıya alma çağrımızı desteklemeye çağırıyoruz” dedi.

Bu arada WHO uzmanları, yıl sonuna kadar dünya çapında yeterli sayıda insanın aşılanması amacıyla ek aşıları askıya alma sürelerinin daha da uzatılması gerekebileceğine inanıyor.

WHO’nun değerlendirmelerine göre, dünyada Covid-19 aşılarına erişimde küresel bir eşitsizlik meydana geldi ve daha fakir ülkelerde, tamamen aşılanan ya da en az bir doz aşı yaptıran kişilerin sayısı, aşıların üretildiği ve hükümetlerin yeniden aşılanma konusunu dile getirmeye başladığı daha zengin ülkelere göre çok daha az.

WHO Başkanı Ghebreyesus, daha önce de eylül ayına kadar her ülkede nüfusun en az yüzde 10’unun aşılanması çağrısında bulunmuştu.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv