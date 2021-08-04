Kürdistan Bölgesi’nden BAE’ye iş insanları çıkarması

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Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Fuceyre emirliğindeki Sanayi ve Ticaret Odası’nın daveti üzerine, Kürdistan Bölgesi İthalat ve İhracatçılar Birliği’nden bir heyet BAE’ye gitti.

Kürdistan Bölgesi İthalat ve İhracatçılar Birliği Erbil Şube Başkanı Geylan Hacı Said başkanlığındaki heyette onlarca işadamı bulunuyor.

Ziyaretten bir dizi anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

İthalat ve İhracatçılar Birliği Erbil Şubesi ve Yatırımcılar Kurulu heyetlerinin bugün Fuceyre Sanayi ve Ticaret Odası bir araya gelecek bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

K24’e konuşan İthalat ve İhracatçılar Birliği Erbil Şube Başkanı Geylan Hacı Said, kısa bir süre önce Fuceyre Sanayi ve Ticaret Odası heyetinin Kürdistan Bölgesi’ne geldiğini ve gezdiklerini kaydederek, heyetin Kürdistan İthalat ve İhracatçılar Birliği ile de bir araya geldiğini ve yatırım projelerini görüştüğünü belirtti.

Fuceyre heyetinin kendilerini BAE’ye davet ettiğini vurgulayan Said, Fuceyreli yatırımcıların Kürdistan’ın doğasına hayran kaldığını aktardı.