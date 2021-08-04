‘Irak hükümeti PKK ile TSK’nın ihlallerine son vermeli’

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu'na bağlı Doğruları Takip Komisyonu, PKK ile Türkiye arasındaki çatışmaların Kürdistan Bölgesi’ne verdiği zarara ilişkin bir rapor hazırladı.

Söz konusu raporda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) PKK mensuplarının konuşlandığı yerlere ateş açtığı, çıkan çatışmaların köylülere zarar verdiği ve pek çoğunun tahliye edilmeye zorlandığı kaydedildi.

Raporda, çatışmalar nedeniyle çok sayıda köyün de boşaltıldığı vurgulandı.

Öte yandan Zaho’nun Derkarê nahiyesine bağlı Xamtûr Dağı’na giden 8 kişilik komisyon heyeti, bölgede lojistik desteğin yetersiz olduğunu ve termal kameralar ile tespit ekipmanının olmadığını bildirerek, “Bu nedenle PKK mensuplarının hareketi kolaylaşıyor” açıklamasında bulundu.

Amedi Kaymakamlığını ziyaret eden komisyon heyeti, ardından Metina Dağı’nda da incelemelerde bulundu.

PKK mensuplarının hareketinin engellenmesi için Metina Dağı’na Zêrevanî Güçleri’nin yerleştirildiğini belirten heyet, söz konusu kuvvetlerin konuşlandırılmasından ötürü Türk ordusunun da bölgeye giremediğini aktardı.

RAPORUN DETAYLARI

Irak Parlamentosu Komisyonu’nun raporunda şu ifadeler yer aldı:

1. “Irak ve Kürdistan Bölgesi'nde güvenlik sorunlarının temel nedeni, PKK mensupları ile Türk ordusunun varlığıdır.

2. PKK mensuplarının Irak toprakları üzerinden Türkiye'ye yönelik eylemleri, Irak'ın ulusal güvenliğine yönelik bir tehdittir ve bu durum bölge sakinlerinin yaşamını olumsuz etkilemektedir.

3. Geçen ay Metina Dağı'nda PKK tarafından 5 Peşmerge şehit oldu ve benzer olaylar başka bölgelerde de tekrarlanıyor.

4. Irak ile Türkiye sınırında PKK’nin kolayca sızabileceği büyük boşluklar var.

5. Irak güçleri ile Kürdistan Bölgesi arasında, Irak topraklarındaki çatışmanın taraflarıyla gerekli koordinasyon bulunmamaktadır.”

KİMİ TAVSİYELER

Öte yandan raporda kimi tavsiyeler de ele alındı. Söz konusu tavsiyeler şöyle sıralandı:

1. “Irak Dışişleri Bakanlığı; BM, BM Güvenlik Konseyi ve Arap Birliği aracılığıyla diplomatik çabalarla soruna çözüm bulsun.

2. Irak Başbakanı'nın ziyaretinin ardından Irak ve Türkiye hükümetleri arasında ortak komiteler faaliyete geçirilmeli.

3. Irak Hükümeti, Irak topraklarında PKK güçlerinin varlığının yasal durumunu gözden geçirmeli ve komşu ülkeler ile Irak’ın egemenliğine yönelik herhangi bir PKK tehdidini önlemelidir.

4. PKK ve Türk kuvvetlerinin Irak'a girmesini önlemek için Irak ile Türkiye arasındaki açık alanlar kapatılmalı ve sınıra daha fazla kuvvet yerleştirilmeli.

5. Güvenlik güçleri ile Kürdistan Bölgesel Hükümeti arasında ortak operasyon ve yönetim odaları kurulmalı.

6. PKK ile Türkiye arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmeli. Hayatını kaybedenler şehit olarak kabul edilmelidir.”