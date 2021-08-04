Müzik

Kürt müzisyen İsveç’te Kürtçe ders veriyor: Çocuklar geleceğimizdir

Kürt müzisyen Şerzad Afrini, “En çok da çocuklara Kürtçe ders veriyorum ki onların geleceği bizim için çok önemli” diyor.
author_image Ercan Dağ
kurdistan24.net
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İSTANBUL (K24)

Şu ana kadar 300’den fazla Kürtçe şarkı kaleme alan ünlü dengbêj Bavê Selah’ın oğlu müzisyen Şerzad Afrini, en çok da çocuklarla ilgili şarkılar hazırlıyor.

Kürt kültürünün önemine dikkat çeken müzisyen Afrini, “Eğer Kürt çocukları anadillerini unutursa, Kürtler ve Kürtçe adına ne varsa her şey yok olur” diyor.

K24’e konuşan Şerzad Afrini, “Babam, ‘Çocukları iyi yetiştiremezseniz gelecek bizim için kötü olur’ derdi. Babamın sözleri üzerine ben de çocuklarla ilgili yazmaya başladım. Tüm çocuk şarkılarını kendim yazdım ve çocuklar için 30 şarkı var” ifadelerini kullanıyor.

Aile büyüklerinin de müzisyen olduğuna dikkat çeken Afirini, çocukluk yıllarından itibaren müzikal aletleri kullanmaya başladığını ve şarkı söylediğini dile getiriyor.

Yaşamının kültür ve sanat içerisinde geçtiğini belirten Kürt müzisyen, şunları kaydediyor:

“Şüphesiz ailemin üzerimdeki etkisi büyüktü. Zira müzisyenlerin ve müzik aletlerinin olduğu bir evde büyüdüm. Altı yıl dedemle yaşadım. Bizde babam, amcam, dedem ve nenem şarkı söylerde. Bu bana da tesir etti. Amcam da o dönem köydeydi ve modern şarkılar söylerdi. Halep’e yerleştiğimizde babam bana saz çalmayı öğretti.”

Afrini, Kürt kültürü ve diliyle ilgili yaptığı çalışmalardan dolayı Suriye hükümeti tarafından sık sık tutuklandığını belirterek, söz konusu baskılar nedeniyle İsveç’e taşındığını ve burada heykeltıraşlık yaptığını vurguluyor.

Şerzad Afrini, aynı zamanda İsveç’te Kürtçe öğretmenlik de yapıyor.

“Büyüklerimizden bize miras kalan şarkıların ve efsanelerin sonsuza kadar yaşatılmasını, unutulmamasını istiyoruz” diyen Afrini, “Bu nedenle şu anda Avrupa’daki Kürtlerin anadilini unutmaması için Kürtçe ders veriyorum. En çok da çocuklara Kürtçe ders veriyorum ki onların geleceği bizim için çok önemli” ifadelerini kullanıyor.

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