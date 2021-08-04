Milas Belediye Başkanı: Alevler termik santrale girdi

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Muğla'nın Milas ilçesindeki yangınlarda alevler Kemerköy Termik Santrale sıçradı. Şu anda bölgedeki elektrik tellerinden kıvılcımlar düşüyor. Patlama seslerinin de duyulduğu santralden sirenler çalıyor.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, “Alevler termik santrale girdi… Santral şu an tamamen boşaltılıyor ve şimdi sirenler çalıyor” dedi.

Tokat, “Günlerdir yaptığımız uyarılara rağmen bu sonucun gerçekleşmiş olmasından son derece üzgünüm” şeklinde konuştu.

Öte yandan yangınla mücadelenin sürdüğü bölgede Muğla Valiliği'nin kararı ile Ören, Alatepe, Kurtak, Çamlıca, Bayır, Fesleğen, Demirciler ve Karaağaç mahallelerinin tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, bölgedekiler Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait çıkarma gemileriyle emniyetli bölgelere tahliye ediliyor.

ERDOĞAN: TERMİK SANTRAL YANMA TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYA

Bu arada özel bir televizyon kanalının konuğu olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Termik santral yanma tehdidi ile karşı karşıya. Aşırı rüzgar olmasa söndürmek daha kolay" dedi.

Erdoğan, "Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de orman yangınlarında büyük artış yaşandı, burada siyasete yer olmamalı" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Termik santral yanma tehdidi ile karşı karşıya. Gün boyu uçaklar söndürme çalışması yaptı. Az önce kendileriyle görüşme yaptım, bunu söndürebilmek için aşırı bir rüzgar durumu söz konusu, rüzgar olmasa söndürmek kolay olacak. Burada niye uçak yok, niye helikopterler yok, filan gibi bir yalan terörü estiriliyor. Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle bu 20'ye çıktı. Bunun yanında 51 helikopter var. Hep bunlar devrede, çalışıyor.”

Erdoğan, “Termik santral yanma tehdidi ile karşı karşıya. Gün boyu uçaklar söndürme çalışması yaptı. Az önce kendileriyle görüşme yaptım, bunu söndürebilmek için aşırı bir rüzgar durumu söz konusu, rüzgar olmasa söndürmek kolay olacak. Rüzgar tehdidi yüzünden genişleterek, yayarak devam ettiriyor” şeklinde konuştu.