Koca: BioNTech aşılarımız dün gece gelmeye başladı

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videokonferans yöntemiyle düzenlenen Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) vaka sayısının dün yaklaşık 25 bin olduğunu hatırlatan Koca, şöyle devam etti:

"Mevcut durum bayram tatilindeki bulaşmaların artarak devam ettiğini ortaya koymaktadır. Salgın, hayatın inkar edilemez bir gerçekliğidir. Salgın gündemine alışılmış olsa bile salgına karşı verilecek mücadele basite indirgenemez. Riske karşı gerekli tedbirleri almak, içten içe korktuğu halde hastalık yokmuş gibi davranmaktan daha kolaydır. Zor kazandığımız iyi alışkanlıklarımıza geri dönmeliyiz. Unutmayın, kalabalıklar yine riskli, maske yine gereklidir."

“AŞI OLMAYI ERTELEYENLERİMİZ VAR”

Koca, 18 yaş ve üstü nüfus için yapılan aşılama takvimine sadık kalındığını belirterek, ilk doz aşısını yaptıranların oranının yüzde 66'nın üzerinde olduğuna dikkati çekti.

İlk doz oranının, tedarikte yaşanan zorluk aşılır aşılmaz hızla bu düzeylere ulaşmasının toplumun aşı kararlılığının kanıtı olduğunu ifade eden Koca, "Aşı olmayı erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsalar da bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık, kararsızlığa, karşıtlığa elverişli bir konu değildir. İnsanlığın ve bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleşmez" uyarısında bulundu.

"13 MİLYON DOZA YAKIN AŞIMIZI PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR TESLİM ALACAĞIZ"

Fahrettin Koca, BioNTech aşısının, üretimde yaşanan aksama sebebiyle Türkiye'ye sevkiyatında 31 Temmuz-3 Ağustos'ta, 4 gün azalma olduğunu belirterek, "BioNTech aşılarımız dün gece gelmeye başladı. 13 milyon doza yakın aşımızı pazartesi gününe kadar teslim alacağız. Cuma günü normal hızımıza dönüyoruz. Durumu anlayışla karşılayan halkımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

TÜRKİYE’DE COVID-19 VAKALARINDAKİ ARTIŞ SÜRÜYOR

Bu arada Türkiye Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 262 bin 48 Covid-19 testi yapılırken, 26 bin 822 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 96 kişi sağlığına kavuşurken, 122 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye’de şimdiye kadar 5 milyon 514 bin 373 kişide Covid-19 görülürken, 50 bin 450 kişi yaşamını yitirdi.

Şimdiye kadar toplam 74 milyon 329 bin 374 doz aşı yapıldı.