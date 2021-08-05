Politika

İsrail’den Lübnan’dan yapılan roketli saldırıya yanıt

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenlediği bildirildi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
ortadoğu İsrail Lübnan hava saldırısı

HABER MERKEZİ

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail savaş uçaklarının, dün Lübnan'dan İsrail'e roket atılan bölgeler ile terör amacıyla kullanılan tünelleri vurduğunu açıkladı.

Adraee, İsrail bombardımanının süreceği ve İsrail'i hedef alan terör saldırıları karşısında bunların dozunun artabileceği uyarısında bulundu.

Lübnan yerel basınındaki haberlerde ise İsrail savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Ed-Dımaşkiyye bölgesine iki hava saldırısı düzenlediği bilgisi yer aldı.

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan ülkenin kuzeyine doğru 3 roket atıldığını, bunlardan 2'sinin İsrail'de açık alanlara, diğerinin ise Lübnan topraklarına düştüğünü bildirmişti.

İsrail basını roketlerden birinin Kiryat Shemona Kafr Giladi kenti yakınlarına düştüğünü, bölgede küçük çaplı yangın çıktığını aktarmıştı.

 

 

 

 

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