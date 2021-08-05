ABD’den yabancılara aşı zorunluluğu planı

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ABD'de Joe Biden yönetimi ülkeye gelecek yabancı ziyaretçilere Covid-19 aşısı zorunluluğu getirmeyi planlıyor.

Haber, Associated Press'de (AP) yayımlandı. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden yönetiminin ABD'ye gelecek neredeyse tüm yabancı ziyaretçilere Covid-19 aşısı zorunluluğu getirmek için ilk adımı attığını söyledi.

ABD'nin Covid-19 salgınıyla mücadele için getirdiği seyahat kısıtlamaları kapsamında son 14 günde Çin, Schengen bölgesi, Birleşik Krallık, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da bulunmuş ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye giriş yasağı devam ediyor.

ABD'ye seyahat eden tüm yolculardan ise aşılanma durumlarına bakılmaksızın 72 saat içinde yapılmış negatif Covid-19 testi göstermeleri isteniyor.

ABD'de, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 614 bin 329'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 243 bin 495'e ulaştı.