Sağlık

ABD’den yabancılara aşı zorunluluğu planı

ABD'de Joe Biden yönetiminin, ülkeye gelecek yabancı ziyaretçilere yeni tip coronavirüs (Covid-19) aşısı zorunluluğu getirmeyi planladığı belirtildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ABD
ABD
ABD ABD yabancılar aşı zorunluluğu plan Covid-19

HABER MERKEZİ

ABD'de Joe Biden yönetimi ülkeye gelecek yabancı ziyaretçilere Covid-19 aşısı zorunluluğu getirmeyi planlıyor.

Haber, Associated Press'de (AP) yayımlandı. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Biden yönetiminin ABD'ye gelecek neredeyse tüm yabancı ziyaretçilere Covid-19 aşısı zorunluluğu getirmek için ilk adımı attığını söyledi.

ABD'nin Covid-19 salgınıyla mücadele için getirdiği seyahat kısıtlamaları kapsamında son 14 günde Çin, Schengen bölgesi, Birleşik Krallık, İrlanda, Brezilya, Güney Afrika ve Hindistan'da bulunmuş ABD vatandaşı olmayan kişilerin ülkeye giriş yasağı devam ediyor.

ABD'ye seyahat eden tüm yolculardan ise aşılanma durumlarına bakılmaksızın 72 saat içinde yapılmış negatif Covid-19 testi göstermeleri isteniyor.

ABD'de, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 614 bin 329'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 35 milyon 243 bin 495'e ulaştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv