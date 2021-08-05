Spor

Chelsea’den 130 milyon euroluk Lukaku hamlesi

Geçen yılın Seri A şampiyonu Inter ve yıldız futbolcusu Romelu Lukaku’nun, Chelsea’nin teklifini kabul ettiği ileri sürüldü.
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Romelu Lukaku
Romelu Lukaku
avrupa Chelsea Romelu Lukaku anlaşma iddia

HABER MERKEZİ

Jack Grealish transferinde mutlu sona ulaşan Manchester City'nin Harry Kane için de girişimlerini hızlandırmasının ardından kadrosunu güçlendirmek için atağa kalkan Chelsea, Romelu Lukaku transferinde büyük bir aşama kaydetti.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Romelu Lukaku ve Inter'in, Londra ekibinin teklifini kabul ettiğini iddia etti.

Schira'nın aktardığı bilgiye göre Chelsea bu transfer için Inter'e 130 milyon euro ödemeyi kabul ederken, Belçikalı yıldızla da yıllık 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Lukaku'nun daha önce de formasını giydiği Chelsea'deki ikinci döneminde yeni sezondan itibaren takımın dokuz numaralı formasını giyeceği belirtildi.

Chelsea'ye 2026 yılına dek imza atacak olan Lukaku, Inter'in geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta başrolü oynayan isim olmuştu.

Antonio Conte döneminde geliştirdiği sırtı dönük oyunuyla takımının bir numaralı hücum opsiyonu olan 28 yaşındaki santrfor Serie A'da sezonu 24 golün yanı sıra 11 de asistle tamamlamıştı.

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