Dolar yükselişe geçti

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İstanbul serbest piyasada dolar 8,5070 liradan, euro 10,0860 liradan güne başladı ve kısa süre sonra yükselişe geçti.

Serbest piyasada dolar 8,57 liradan alınan, euro ise 10,16 liradan işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,44 lira, euronun satış fiyatı ise 10,04 lira olmuştu.

Tüketici enflasyonu TL’de birikimli değer kaybı ve salgın tedbirlerin azaltılmasının da etkisiyle temmuz ayında yüzde 18,95 ile beklentilerin üzerinde artarak iki yılın zirvesine ulaşmış ve Merkez Bankası’nın yüzde 19’luk politika faizine yaklaşmıştı.

Veri sonrası 8,3’ün altını test eden dolar/TL devamında bu kazançları koruyamayarak yönünü yukarı çevirdi.