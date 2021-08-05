Neçirvan Barzani’den Tahran’a ziyaret

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, yeni İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin yemin törenine katılmak üzere bugün İran’ın başkenti Tahran’da olacak.

Neçirvan Barzani’nin beraberindeki heyetle resmi ziyaret kapsamında Tahran’a gideceği kaydedildi.

Neçirvan Barzani’ye ziyaretinde; Kürdistan Bölgesi Başkanlık Divanı Başkanı, Evkaf ve Din İşleri Bakanı, Kültür ve Gençlik Bakanı ile Çalışma ve Toplumsal İşler Bakanı eşlik edecek.

Yeni İran Cumhurbaşkanı Reisi, önceki gün mazbatasını almıştı.