Irak’ta 14 elektrik nakil kulesi havaya uçuruldu

HABER MERKEZİ

Irak’ın resmi haber ajansına konuşan Elektrik Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Musa, dün gece saatlerinde ve sabah saatlerinde Selahaddin vilayetindeki elektrik hattına ait 14 kulenin terörist gruplarca patlatıldığını bildirdi.

Saldırıyı bir “yıkıcı” olarak niteleyen Ahmed Musa, patlama sonrası hattın hizmet dışı kaldığı ve bu nedenle bölgede elektrik kesintisi yaşandığını ifade etti.

Sözcü, saldırıların kimler tarafından yapıldığını açıklamadı.

Hava sıcaklıklarının arttığı ve elektriğe en çok ihtiyacın duyulduğu yaz aylarında Kerkük, Selahaddin, Musul ve Diyala vilayetleri arasındaki elektrik hatları, enerji istasyonları ve kulelere saldırılar düzenleniyor.

Daha önce düzenlenen bazı saldırılar terör örgütü DAİŞ üstlenmişti.

Irak'ın elektrik üretiminin kısıtlı olması, üretim ve tüketimdeki dengesizlik nedeniyle ülke genelinde 12 saatten fazla elektrik kesintileri yaşanıyor.