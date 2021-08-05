Politika

İsrail Savunma Bakanı: İran’ı vurmaya hazırız

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Tahran'ın ülkesinin yanı sıra Ortadoğu ve dünya için de tehdit olduğunu belirterek, İran'ı vurmaya hazır olduklarını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz
ortadoğu İsrail Benny Gantz İran açıklama

HABER MERKEZİ

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Yediot Aharonot gazetesinde verdiği röportajda, son günlerde Tel Aviv ile Tahran arasında artan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrailli bir şirkete ait gemiyi hedef alan 29 Temmuz'daki saldırıya atıfta bulunan Gantz, "İran, bölgesel ve uluslararası bir problem. Dünya, cuma günü bunun bir örneğine şahit oldu. Bu, herkese olabilir" ifadelerini kullandı.

Röportajda "İsrail, İran'ı vurmaya hazır mı?" şeklindeki bir soruya Gantz, "Evet" yanıtını verdi.

Gantz, İran'da bugün yemin ederek resmen göreve başlayacak olan 8'inci Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Tahran yönetimini daha aşırıcı bölgesel ve güvenlik politikalarına itebileceğini kaydetti.

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait "M/T Mercer Street" isimli gemi, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giderken Hint Okyanusu'nda saldırıya uğramış, 2 mürettebat hayatını kaybetmişti.

Tel Aviv yönetimi saldırının arkasında Tahran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade ise bu iddiayı reddetmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv