Politika

PKK’nin Amedi-Dereluk yoluna yerleştirdiği 65 kilogramlık patlayıcı bulundu

PKK unsurlarının Amedi - Dereluk yoluna yerleştirdiği 65 kilogramlık TNT tipi patlayıcı, Peşmerge timleri tarafından bulundu.
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kürdistan PKK patlayıcı Amedi peşmerge

DUHOK (K24)

K24’e konuşan Zerevani Peşmergelerinden bir kaynak, “PKK unsurları Amedi - Dereluk yolunun, Kwanê yerleşkesi ile Sergelê köyü mevkiinde yola TNT yerleştirmiş. Patlayıcı, Peşmerge timi tarafından çıkarılarak etkisiz hale getirildi” dedi.

Kaynak, patlayıcının 65 kilogram ağırlığında olduğunu ve kontrollü bir şekilde yola yerleştirildiğini söyledi.

PKK’liler daha önce de birçok kez sivillerin geçiş güzergahlarına patlayıcılar yerleştirmişti.

 

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