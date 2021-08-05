Politika

Rojava’da bir KDP-S üyesi serbest bırakıldı

PYD Asayişi tarafından gözaltına alınan KDP-S üyesi ve medya çalışanı Izedin Mela Mehmud, yaklaşık üç hafta sonra serbest bırakıldı.
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kürdistan PYD Rojava KDP-S

ERBİL (K24)

PYD Asayişi’nin gözaltına aldığı Kürdistan Demokrat Partisi-Suriye (KDP-S) üyesi ve medya çalışanı Izedin Mela Mehmud, yaklaşık üç hafta sonra Kamışlo’da serbest bırakıldı. 

K24’e konuşan KDP-S Merkez Komitesi Üyesi Nafe Abdullah, PYD’nin gözaltına alıp bırakmadığı kişilerin gazeteci ve parti üyeleri olduklarını, sebebinin ise siyasi olduğunu söyledi.

PYD’nin bütün parti üyelerini serbest bırakması gerektiğini vurgulayan Abdullah, "PYD, bu eylemleriyle Rojava’daki Kürt diyaloğu ve müzakerelerini belirsiz bir akıbete sürüklüyor ve Kürtlerin birlik umutlarını zayıflatıyor" dedi.

KDP-S Politbüro tarafından daha önce yapılan açıklamada, parti üyelerinden; Mihemed Salih Şelal Ehmed, Mihemed Deham Eyo, Berzan Husen, Fermez Ebdulkerim ve Ebdilxefar Mihemed’in halen PYD güçleri tarafından tutuklu bulunduğu belirtilmişti. 

Rojava’daki PYD Asayişi geçtiğimiz ay, çok sayıda medya çalışanı ve KDP-S üyelerini alıkoymuştu. Birçok kişi halen serbest bırakılmadı.

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