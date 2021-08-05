İslam Alimleri Birliği Başkanı: Kürdistan’daki kazanımlar Başkan Barzani’nin liderliği sayesindedir

MEKKE (K24)

Kürdistan Bölgesi İslam Alimleri Birliği Başkanı Abdullah Said Veysi, Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde gerçekleştirilen Irak Dini Mercileri zirvesine katıldı.

İslam Dünyası Birliği (Rabıta el-Alem el-İslami) tarafından gerçekleştirilen zirvede Kürdistan Bölgesi Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Piştiwan Sadık ve İslam Alimleri Birliği Başkanı Abdullah Said Veysi birer konuşma yaptı.

Irak’ın geçmişte medeniyet, bilim, bilim insanları, yazım, okuma, sanayi ve tarım alanlarında dünya tarafından bilinen bir yer olduğunu kaydeden Veysi, Irak’ın peygamberler, iyi insanlar ve Allah dostlarının yurdu olduğunu belirtti.

Irak’ta siyasi ve ekonomik durumun kötü olduğunu ve Irak’ın yaşadığı yıkımın nedeninin yanlış siyaset olduğunu söyleyen Veysi, İslam temellerine göre Iraklıların hoşgörü ruhunu özümsemeleri dışında bir yolunun olmadığını ifade etti.

“Birlikte yaşamalıyız, hatalarımızı görmezden gelmeliyiz ve fitneye karşı birlikte mücadele etmeliyiz” diyen Veysi, Kürdistan Bölgesi’ndeki İslam alimlerinin iyilik için her görevi yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kürdistan Bölgesi’nin bugün maddi ve insani gelişmişlikte ilerlediğini, her kesim için bir iyilik kaynağı olduğunu söyleyen Veysi, bunun Allah’ın bir lütfu olduğunu, sonrasında ise Başkan Mesud Barzani’nin akıllı siyasi liderliği ve İslam alimlerinin rolü varlığından kaynaklandığını dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’nin milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığını kaydeden Veysi, İslam Alimleri Birliği’nin Irak’taki tüm dini yapılarla güçlü ilişkilerinin olduğunu ifade etti.