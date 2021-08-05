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İran'da 18 Haziran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olan İbrahim Reisi, yemin ederek resmen görevine başladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Mecliste düzenlenen yemin törenine 115 ülkeden 265 davetli katıldı.

Reisi, Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyin Muhsin Ejei'nin yaptığı konuşmanın ardından onun nezaretinde yemin metnini okudu.

Yemin töreninin ardından konuşma yapan Reisi, ABD tarafından öldürülen Eski Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi andı.

REİSİ: TEMEL ÖNCELİĞİMİZ KOMŞU ÜLKELERLE İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ

Reisi, Tahran'a uygulanan yaptırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin nükleer programının barışçıl olduğunu söyleyen Reisi, "İran, devrim rehberinin (Ali Hamaney) fetvası uyarınca nükleer silahı dini açıdan haram kabul etmektedir. Nükleer silahın İran'ın savunma stratejisinde yeri yoktur. Baskı ve yaptırım siyaseti İran'ı yasal hakkından vazgeçiremeyecektir" ifadelerini kullandı.

Halkın kendilerinden dünya ile yapıcı ilişkiler beklediğini kaydeden Reisi, "İran'a yönelik yaptırımlar sona ermelidir. İran, yaptırımların kaldırılması için her diplomatik planı destekleyecektir" dedi.

Tahran'ın bölgedeki gücünün güvenliğe hizmet ettiğini savunan Reisi, "İran'ın bölgesel potansiyeli sadece baskıcı güçlerin tehditlerine karşı kullanılmaktadır. Bölgesel krizler milletlerin hukuku esas alınarak çözülmelidir. Dış güçlerin müdahalesi bölgedeki hiçbir sorunu çözmez ve bu aslında sorunun bizzat kendisidir" görüşlerini paylaştı.

İran dış siyasetinin en temel önceliğinin "komşu ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi" olacağını belirten Reisi, bölge ve komşu ülkelere kardeşlik elini uzattığını dile getirdi.

Reisi, İran halkının kendisinden toplumsal ve kültürel özgürlüklerin yeniden sağlanmasını ve geçim sıkıntısının giderilmesini talep ettiğini sözlerine ekledi.

Yemin törenine Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani de katıldı. Barzani'ye Kürdistan Bölgesi'nden bakan ve üst düzey yetkililer de eşlik etti.

Yemin töreninde ayrıca Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Nijer Meclis Başkanları ve Umman ile Kuveyt gibi ülkelerden dışişleri bakanları yer aldı.

Türkiye'den de TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş törene katıldı.