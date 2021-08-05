Türkiye’de orman yangınları: MGK bildiri yayımladı, Muğla’da 35 bin kişi tahliye edildi

HABER MERKEZİ

Türkiye'de 28 Temmuz'dan bu yana farklı bölgelerde çıkan 189 yangından 174'ü kontrol altına alındı. 15 yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Milas'ta Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan yangın kontrol altına alındı.

Yangınlarda 8 kişi hayatını kaybetti. Binlerce hayvan telef oldu, orman ve tarım arazileri ile bölgedeki sera alanları küle döndü.

Milas’ın Ören ve Menteşe’nin Kozağaç mahallelerinde başlayan orman yangınları nedeniyle buralarda incelemelerde bulunan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, “Kavaklıdere'de devam eden yangın Menteşe ilçemizin Kozağaç mahallesine kadar geldi. Bu bölgede tahliye kararı alındı. Alevlerin daha fazla ilerlememesi için hava desteğinin arttırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Osman Gürün; Bodrum, Marmaris, Milas, Kavaklıdere, Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerinde de yangınlarla mücadelenin devam ettiğini belirtti.

ÇAVUŞOĞLU: MANAVGAT ORMAN YANGININDA DÜNE GÖRE DAHA İYİ DURUMDAYIZ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Manavgat’ta AFAD Koordinasyon merkezinde son gelişmelere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

“(Manavgat) Bugün düne göre daha iyi durumdayız” diyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Yangının daha ileriye gitmesini havadan ve karadan müdahaleler sayesinde durdurduk. Yangını söndürme çalışmalarımız devam ediyor. Yarın için daha umutluyuz. Rüzgar hızını yarın kesecek. Bugün güçlü olduğu halde durdurmayı başardık. Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz. Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale ettik. Aynı şekilde 6 bin 511 kişi sahada yangınla mücadele etti.”

Çavuşoğlu, “(Antalya'daki yangınlar) Bugün hava unsurlarımız 1650 sorti yaptılar. Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok. Tespitlerimize göre 1352 ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina var. Bağlantılı bölümleri saydığımızda bu 2 bin 164 ünite demektir” dedi.

Öte yandan Çavuşoğlu, “Uçak ve helikopter için bazı ülkelerden teklifler var. Amerika'nın 2 helikopter teklifini geri çevirmedik. Dün Azerbaycan'dan 1 uçağın ve 40 itfaiye aracın, 150 personelin yola çıkacağını söylemiştik. Uçak Dalaman'a indi. İtfaiye aracı ve personel de yolda” bilgisini verdi.

MGK BİLDİRİSİ: ORMAN YANGINLARINA KARŞI YÜRÜTÜLEN MÜCADELE GÖZDEN GEÇİRİLDİ,

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 3,5 saat sürdüğü belirtilen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, orman yangınlarının da ele alındığı belirtildi.

Bildiride, "Orman yangınlarına karşı yürütülen mücadele gözden geçirilmiş; hadisenin tabii seyri yanında ülkemiz içindeki ve dışındaki dezenformasyonu da değerlendirilerek bu çerçevede alınabilecek ilave tedbirler görüşülmüştür" denildi.

DÖNMEZ: TEHDİT EDEN BİR YANGIN SÖZ KONUSU DEĞİL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, bölgedeki yangının, dün santralin sınırına dayandığını anımsattı.

Sabah kontrol altına alınan yangının öğleden sonra tekrar alevlendiğini aktaran Dönmez, "Yoğun mücadeleye rağmen rüzgarın şiddeti sebebiyle santral bölgesine sıçramalar oldu. Yapılan değerlendirmeler sonrası geçici tahliye kararı alındı. Buradaki süreci İçişleri Bakanı ve Tarım ve Ormancılık Bakanı ile birlikte koordine ettik" değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, geçici tahliyeden sonra öncü acil müdahale ekiplerini sahaya yönlendirdiklerini belirterek, "Yangının, santralin ana ünitelerine yönelik herhangi bir ciddi etkisi olmadı. İşletme personeli santral binalarına ve içerideki teknik ekipmanlara dönük incelemeleri yaptılar. Değerlendirmeler sonucu kazan dairesi, türbin, jeneratör ve şalt tesisi gibi santralin ana ünitelerinde ciddi bir sorun olmadığı tespit edildi" diye konuştu.