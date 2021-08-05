Barcelona: Messi’yle yollarımız ayrıldı

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Barcelona'dan yapılan açıklamada, "FC Barcelona ve Lionel Messi bir anlaşmaya varmasına ve her iki tarafın da bugün yeni bir sözleşme imzalama niyetine açık olmasına rağmen, finansal ve yapısal engeller (İspanya Ligi düzenlemeleri) nedeniyle bu gerçekleşemeyecek. Bunun sonucu olarak Messi, Barcelona'da kalamayacak. İki taraf da derin üzüntü duyuyor" denildi.

Açıklamada, kulübe katkılarından dolayı Messi'ye teşekkür edildi ve başarılar dilendi.

Barcelona altyapısından yetişen Messi, kulübüyle toplam 778 maça çıktı. 672 gol atan Messi, 305 de asist yaptı.

Messi, Barcelona kariyerinde 4 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez UEFA Süper Kupası, 3 kez Dünya Kulüpler Kupası, 10 kez La Liga, 8 kez İspanya Süper Kupası ve 7 kez Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.