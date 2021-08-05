Sağlık

Kürdistan Bölgesi’nde vaka ve ölümlerin artmasıyla birlikte aşıya ilgi arttı

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aso Hawizi, son 10 gün içerisinde 150’yi aşkın kişinin Covid-19 aşısı olmak için kayıt yaptırdığını söyledi.
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kürdistan Aso Hawezi

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aso Hawezi, son 10 gün içerisinde 150’yi aşkın kişinin Covid-19 aşısı olmak için kayıt yaptırdığını söyledi.

K24’e konuşan Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Aso Hawezi, son virüs dalgasının gelmesi ve Covid-19 kaynaklı vaka ve ölümlerdeki artışla beraber aşıya yönelimin arttığını belirtti.

Hawezi, şimdiye kadar Kürdistan Bölgesi’nde 125 bini aşkın kişinin 2 doz aşı olduğunu kaydederek, kısa bir süre öncesine kadar aşılama sürecinin çok yavaş ilerlediğini ifade etti. Hawezi, geçtiğimiz 10 güne kadar aşıya rağbetin düşük olduğunu ve son 10 gün öncesine kadar sadece 285 bin kişinin aşı için kayıt yaptırdığını bildirdi.

Son 10 gün içerisinde vatandaşların aşı kayıtlarında gözle görülür bir artış olduğunu vurgulayan Hawezi, halkın dijital ortamda aşı kaydı yapabileceğinin duyurulmasının da aşı kayıtlarının artmasında etkili olduğunu söyledi.

Hawezi, şimdiye kadar toplamda 450 bin kişinin aşı için kayıt yaptırdığını bildirdi.

 

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