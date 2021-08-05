Politika

ABD’den İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Reisi'ye çağrı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye "diplomasiye ve nükleer müzakerelere bir an önce dönme" çağrısı yaptı.
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Foto: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price / Reuters
Foto: ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price / Reuters
ABD Ned Price Dışişleri Bakanlığı İran İbrahim Reisi Nükleer anlaşma

HABER MERKEZİ

Ned Price, günlük basın toplantısında, İran'da yeni hükümetin tutumunun ne olacağını beklediklerini ve ABD'nin buna göre ortaklarıyla istişare edip yanıt vereceğini belirtti.

Sözcü Price, "Cumhurbaşkanı Reisi'ye mesajımız biz ulusal güvenlik çıkarlarımız için müzakerelere dönmeye hazırız. İran'ı da bir an önce müzakerelere dönmeye çağırıyoruz" dedi.

Nükleer anlaşmaya geri dönme fırsatının sonsuza dek sürmeyeceğini de söyleyen Price, "Bu yüzden yeni İran hükümetine diplomasiye dönme çağrısında bulunuyoruz" ifadesini kullandı.

İran'da bugün yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Reisi, "İran'a yönelik yaptırımlar sona ermelidir. İran, yaptırımların kaldırılması için her diplomatik planı destekleyecektir" açıklaması yapmıştı.

 

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