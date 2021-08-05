Politika

Konya’daki katliamla ilgili gözaltına alınan Mehmet Altun tutuklandı

Konya'da 7 kişilik Kürt ailenin silahla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı.
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türkiye Konya Mehmet Altun Kürt aile

HABER MERKEZİ

Konya'da 7 kişilik Kürt ailenin silahla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen zanlı Mehmet Altun tutuklandı.

Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta dün yakalanan Mehmet Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme", "yakarak mala zarar verme", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "taşıma ruhsatsız silah bulundurma" suçlamalarından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

30 Temmuz Cuma günü, Konya'nın Meram ilçesinde Kürt aileyi hedef alan silahlı saldırıda üçü kadın 7 kişi öldürülmüştü.

Söz konusu saldırıda Yaşar Dedeoğulları, Barış Dedeoğulları, Serpil Dedeoğulları, Serap Dedeoğulları, İpek Dedeoğulları, Metin Dedeoğulları ve Sibel Dedeoğulları hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı Mehmet Altun, dün Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta yakalanmıştı.

Ayrıca katliamla ilgili daha önce gözaltına alınan 14 kişiden 10’u tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında katil zanlısı Mehmet Altun’un eşi Z.A, babası İ.A, annesi İ.A. ve kız kardeşi A.K'nin de bulunuyor.

 

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