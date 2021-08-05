Politika

Sadr’dan Cuma namazlarının yasaklanması çağrısı

Irak’ta Covid-19 kaynaklı ölüm ve vakalardaki artışın ardından Iraklı Şii lider Mukteda Sadr’dan Cuma namazlarının yasaklanması çağrısı geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Irak Mukteda Sadr coronavirüs Covid-19 Cuma namazı

HABER MERKEZİ

Irak’ta yeni tip coronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölüm ve vakalardaki artışın ardından Iraklı Şii lider Mukteda Sadr’dan Cuma namazlarının yasaklanması çağrısı geldi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr’ın ofisinden tarafından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 kaynaklı ölüm ve vakalardaki artış nedeniyle Cuma namazlarının durdurulması istendi.

Açıklamada, zorlu sağlık şartları göz önünde bulundurularak ve Covid-19 salgınının yayılma hızını dikkate alarak böyle bir uygulamaya gidilmesi çağrısı yapılırken, Irak Coronayla Mücadele Yüksek Komisyonu’nun kararlarına uymak için Irak’ın tüm vilayetlerinde Cuma namazlarının durdurulması gerektiği vurgulandı.

Virüs kaynaklı can kaybının 18 bin 938'e, vaka sayısının da 1 milyon 673 bin 84'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 494 bin 760 olduğu kaydedildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv