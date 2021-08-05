HABER MERKEZİ

Irak’ta yeni tip coronavirüs (Covid-19) kaynaklı ölüm ve vakalardaki artışın ardından Iraklı Şii lider Mukteda Sadr’dan Cuma namazlarının yasaklanması çağrısı geldi.

Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr’ın ofisinden tarafından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 kaynaklı ölüm ve vakalardaki artış nedeniyle Cuma namazlarının durdurulması istendi.

Açıklamada, zorlu sağlık şartları göz önünde bulundurularak ve Covid-19 salgınının yayılma hızını dikkate alarak böyle bir uygulamaya gidilmesi çağrısı yapılırken, Irak Coronayla Mücadele Yüksek Komisyonu’nun kararlarına uymak için Irak’ın tüm vilayetlerinde Cuma namazlarının durdurulması gerektiği vurgulandı.

Virüs kaynaklı can kaybının 18 bin 938'e, vaka sayısının da 1 milyon 673 bin 84'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 494 bin 760 olduğu kaydedildi.