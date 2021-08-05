Politika

Kerkük halkı kentteki durumun normalleşmesini istiyor

Kerkük halkı, kentteki askeri durumdan memnun olmadıklarını belirterek, durumun bir an önce normale dönmesini talep ediyor.
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kürdistan Kerkük Kürdistani bölgeler Araplaştırma Irak 16 Ekim

KERKÜK (K24)

16 Ekim 2017’de İran destekli Haşdi Şabi milisleri ve Irak ordusunun başta Kerkük olmak üzere Kürdistani bölgeleri işgaliyle birlikte bölgedeki askeri baskılar arttı.

K24’e konuşan Kerkük halkı, 4 yıldır kentte askeri durumun daha da baskın olduğunu belirterek, bunun bir an önce son bulması gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca kentteki Türkmenler de mevcut durumla ilgili rahatsızlığını dile getirdi.

Öte yandan Kürtler, kent yönetiminin Araplaştırıldığını vurguladı.

K24’e konuşan Irak Parlamentosu’ndaki Kürdistani Bölgelerdeki Durumu Normalleştirme Komisyonu Üyesi Şaxewan Abdullah ise, kentteki durumun normalleştirilmesi için çabalarının devam ettiğini ve meclis çalışmalarının da iyi bir aşamaya geldiğini söyledi.

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