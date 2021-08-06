Politika

El Bab’a roketli saldırılar: 17 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçe merkezine düzenlenen roketli saldırılarda ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaralandığı bildirildi.
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suriye Suriye El Bab roketli saldırılar

HABER MERKEZİ

Suriye'nin kuzeyindeki El Bab ilçe merkezine 5'er dakikalık aralarla 10'dan fazla roketli saldırı gerçekleştirildi.

Sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yapılan saldırılarda ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı, saldırılar nedeniyle ilçede birçok yerde maddi zarar meydana geldi.

Yaralılar, ilçe merkezindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, can kayıplarından ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Dün öğlen saatlerinde 2 sivil araca düzenlenen roket saldırısında 2 sivil ölmüş, 2 sivil de yaralanmıştı.

El Bab, Türkiye destekli silahlı grupların kontrolünde bulunuyor.

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