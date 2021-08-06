İşte Messi’nin gidebileceği 4 favori takım

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Lionel Messi'nin Barcelona ile yollarının ayrıldığının resmen duyurulmasının ardından Arjantinli yıldızın yeni adresinin neresi olacağı da büyük bir merak konusu oldu.

Messi'nin geleceğine dair çok sayıda spekülasyon yapılırken, futbol tarihinin belki de en iyi oyuncusunun birçok cazip teklif almasına şimdiden kesin gözüyle bakılıyor.

EN GÜÇLÜ ADAY PSG

Messi'nin yüksek maaş talebini karşılayabilecek en güçlü ihtimallerden biri PSG gibi görünüyor.

Barcelona'dan daha önce Neymar'ı transfer eden ve 222 milyon euroluk bu anlaşmayla futbol tarihinin en pahalı imzasını atan PSG, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmayan Kylian Mbappe'yi 150 milyon euro karşılığında Real Madrid'e satarak, Messi için kaynak oluşturabilir.

GUARDIOLA İLE BULUŞABİLİR

Messi için güçlü bir ihtimal de dünyanın en iyi ligi olarak gösterilen Premier Lig.

Eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın takımı Manchester City Messi'nin maaş beklentisini karşılayabilecek ekonomik güce sahip ve Sergio Agüero'nun ayrılığı sonrasında hücum hattına bir takviye yapacakları da büyük bir sır değil.

Harry Kane ile ilgilenen City, bu gelişme sonrasında rotasını Messi'ye kırabilir.

INTER MASAYA OTURABİLİR

Messi'nin kariyerinin ilk yıllarında Barcelona'ya yıldız oyunu için astronomik bir teklif yapan ancak bu teklifi kabul edilmeyen Inter, Romelu Lukaku'yu Chelsea'ye sattıktan sonra Messi ile masaya oturabilir.

Antonio Conte ile yolları küçülme kararı nedeniyle ayrılan Inter bu transfer için pek güçlü bir aday gibi görünmese de Hakimi ve Lukaku satışları işleri değiştirebilir.

MLS İHTİMALİ

Messi'nin kariyeri MLS'te noktalama düşüncesi bir süredir biliniyor ve David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin Messi'nin kariyerini noktalayacağı takım olacağı yönündeki söylentiler de dinmek bilmiyor.

34 yaşındaki oyuncunun kariyerinin sonuna hala uzun bir zaman var ancak ABD'den gelecek astronomik bir teklif daha önce Beckham, Zlatan Ibrahimovic ve Steven Gerrard gibi efsanelerin bindiği bu trene Messi'yi de bindirebilir.