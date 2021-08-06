25 ilde FETÖ operasyonu: 82 gözaltı kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 25 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasındaki kripto üyelerine yönelik yeni bir operasyon başlatıldı.

Söz konusu soruşturma kapsamında sabah saatlerinde İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda çok sayıda kişinin yakalandığı ifade edilirken, 82 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. (Kaynak: Ajanslar)