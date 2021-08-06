Hewraman ve Şarezur katliamının üzerinden 35 yıl geçti

ERBİL (K24)

6 Ağustos 1986’da İran-Irak Savaşı’nın hararetiyle İran topçuları Şarezur ovasını ve binalarını bombaladı.

Aynı gün İran topçuları sabahın erken saatlerinde Sirwan ilçesini de bombaladı. İlçenin sakinleri 70’lerin ve 80’lerin başlarında köyleri Baas rejimi tarafından yok edilen ve Sirwan’a yerleşen kişilerden oluşuyordu.

Kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişi bombardımanın şiddetiyle taştan yapılmış ve birkaç kattan oluşan binaya saklandı.

İran topçuları, yüzlerce kişinin saklandığı binaya ateş açarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 200 kişiyi katletti. Saldırı sonucu 150’den fazla sivil de yaralandı.

Bina, İran güçlerince akaryakıt deposu olarak kullanılıyordu.