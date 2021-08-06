BM: Lübnan-İsrail sınırındaki durum çok tehlikeli

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Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Hizbullah'ın İsrail'e yönelik roket saldırıları ve İsrail ordusunun buna topçu ateşiyle karşılık vermesine dair Twitter hesabından kısa bir açıklamayla uyarıda bulundu.

Açıklamada, "UNIFIL, Lübnan'dan roketlerin fırlatıldığı ve İsrail'in buna top atışlarıyla karşılık verdiğini gözlemledi. Durum çok tehlikeli. Tüm tarafları ateşkese teşvik ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu ülkeye atılan 10 rokete karşılık olarak Lübnan'daki bazı hedefleri top ateşiyle vurmaya başladığını bildirdi.

Lübnan Hizbullahı da İsrail ordusunun önceki gün Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılara karşılık olarak İsrail'e roket saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Lübnan'dan İsrail tarafına 4 Ağustos'ta da 3 roket atılmıştı. İsrail ordusu, buna karşılık topçu atışları ve hava bombardımanıyla Lübnan'daki bazı bölgeleri vurmuştu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail savaş uçaklarının, dün Lübnan'dan İsrail'e roket atılan bölgeler ile terör amacıyla kullanılan tünelleri vurduğunu açıklamıştı.

Adraee, İsrail bombardımanının süreceği ve İsrail'i hedef alan terör saldırıları karşısında bunların dozunun artabileceği uyarısında bulunmuştu.