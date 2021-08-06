Yaşam

Yaşanabilirlik şansı yüksek bir gezegen keşfedildi

İspanya'daki Astrobiyoloji Merkezi, 35 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın, çok sayıda kayalık ötegezegen barındırdığını ve bir tanesinin yaşanabilirlik şansının yüksek olduğunu tespit etti.
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dünya keşif gezegen yaşanabilirlik şansı

HABER MERKEZİ

Uzay bilim insanları dünya dışı yaşam arayışlarını sürdürüyor.

Yaşanabilirlik şansı çok yüksek görünen, Venüs’ün yarı kütlesine sahip, kırmızı cüce L 98-59'un çevresinde en az dört gezegen dönüyor ve sistemi büyüleyici görünüyor.

İspanya'daki Astrobiyoloji Merkezi'nden Astrofizikçi María Rosa Zapatero Osorio, "Yaşanabilir bölgedeki gezegen, yaşamı koruyabilecek ve destekleyebilecek bir atmosfere sahip olabilir" dedi.

KEŞİF BÜYÜK BİR KİLOMETRETAŞI

Keşif, Dünya, Mars ve Venüs gibi kayalık ötegezegenler arayışında da oldukça büyük bir kilometre taşını işaret ediyor.

Yıldızın konumu üzerindeki yerçekimi etkisi incelendiğinde şimdiye kadar ölçülen en küçük kütleli ötegezegen olduğu belirlendi.

Bilim insanları bir gezegenin neyden yapıldığını bilmek için kütlesi ve yarıçapını belirliyor.

Ötegezegen avcısı uzay teleskobu TESS L 98-59 yıldızının radyal hız ölçümlerini yapmak için kullanıldı ve Venüs'ün kütlesinin yaklaşık yarısı olduğu ve muhtemelen kayalık olduğu doğrulandı.

Samanyolu'nda potansiyel olarak yıldızlardan çok daha fazla ötegezegen olmasına rağmen, bugüne kadar sadece birkaç bin tanesi kesin olarak tanımlanabildi.

 

 

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